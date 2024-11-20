تصعيد جديد في جنين.. اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط عمليات دهم واسعة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، وسط حملة اعتقالات واسعة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال شرعت بتدمير البنية التحتية في الحي، وواصلت اقتحام مخيم جنين لليوم الثاني، ونفذت حملة اعتقالات واسعة بعد دهم عشرات المنازل وسط تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

التصدي للعدوان

وكشفت كتائب جنين أنها تصدت للتوغل الإسرائيلي، وتبنت استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة ناسفة ضخمة بمحيط دوار النسيم بمدينة جنين، وإصابتها.

ووسَّعت قوات الاحتلال نطاق عمليات دهم المنازل وتفتيشها في اليوم الثاني من العدوان على جنين ومخيمها، مع تركيز واضح على منازل أسر الشهداء في المخيم والتنكيل بهم.

دهم واعتقالات

ودهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين، واعتقلت عددا منهم بينهم امرأة، بينما أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد آخر داخل منازلهم.

ومع دخول العدوان على جنين يومه الثاني، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات الى المدينة وأطراف مخيمها، بينما تواصلت المواجهات العنيفة في الحي الشرقي وأحياء من المخيم.

مصادر محلية: طائرة مسيرة للاحتلال تطلق قنابل في مخيم جنين. pic.twitter.com/nNLXNqAo45 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2024

ودمرت جرافات الاحتلال خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار عن مدينة جنين منذ فجر اليوم.

وفي مخيم جنين، حوَّل جنود الاحتلال بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، خاصة في حارتَي عبد الله عزام وجورة الذهب، مع استمرار تحليق الطائرات المسيَّرة.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تواصل اقتحامها الواسع لجنين والمخيم وتداهم عدة منازل. pic.twitter.com/rBXyVOewbA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2024

تجريف شوارع بشكل كامل

ودمرت قوات الاحتلال أجزاءً من ملعب البلدية في الحارة الشرقية من مدينة جنين، إضافة إلى تجريف شارع المدارس بشكل كامل.

وكانت مديرية تربية جنين قد أعلنت تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة، وتحويله إلى إلكتروني في مدينة جنين ومخيمها، بسبب استمرار العدوان.

وارتفع عدد الشهداء، منذ أمس الثلاثاء، إلى خمسة، هم رامي الحويطي وفراس الجاسر ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة وأنور نضال توفيق سباعنة وعدنان سليمان طزازعة، بينما أصيب 9 آخرون بالرصاص الحي وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيَّرة تابعة للاحتلال.