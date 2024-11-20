شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات (فيديو)

استشهد 7 على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى في مدرسة خالد بن الوليد، التي يقيم بها نازحون، جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر محاولات إطفاء النيران التي اشتعلت بفعل القصف.

كما يظهر في الصور أحد الصواريخ التي أطلقت على المدرسة، لكنها لم تنفجر.

وواصل جيش الاحتلال قصف واستهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي مواصي خان يونس، جنوبي القطاع، استشهد 10 وأصيب آخرون جراء غارة لجيش الاحتلال على خيمة للنازحين.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن 3 على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال تجمعًا للأهالي في مشروع بيت لاهيا، شمالي القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية أن 3 أشخاص استشهدوا بعد استهداف الاحتلال خربة العدس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.