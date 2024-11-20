“غزة أخرجتني من الخدمة”.. بكاء جندي إسرائيلي تأثرت صحته العقلية بسبب الحرب (فيديو)

كشف جندي إسرائيلي باكيًا عن سبب تسريحه من عمله في الأجهزة الأمنية، بسبب تأثر صحته العقلية جراء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هناك كثيرين مثله.

“هناك كثيرون مثلي”

وقال آري دارغال “في هذه القصة على الأقل، أعرف أنني لست وحدي، كثيرون مثلي باتوا يخشون من أن يجروا الفحوص الطبية، لأنه إذا كُشف وضعهم فلن يُسمح لهم بالخدمة”.

وأضاف “أنا اليوم لم أتمكن من العودة إلى العمل، وأواجه صعوبات شديدة جدًّا، ولا أتمنى هذا لأي شخص. وفضلًا عن حاجتي إلى التأقلم والتعامل مع المشكلات، فعليَّ أيضًا التعامل مع أن كل ما بنيته قد ذهب، قد فقدته، لن أتمكن من العودة إلى مسار العمل”.

جندي إسرائيلي باكيا: #غزة أخرجتني من الخدمة بسبب حالتي العقلية وهناك كثيرون مثلي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lVOUVX3Wpy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2024

وقال دارغال “توقفت عن العمل الذي بنيته لنفسي، بدأت بالدراسة واضطررت إلى التوقف، والآن لا أعرف كيف سأخرج من كل هذه المصاعب. وحين نتكلم عن الحاجة، فهذه هي الحاجة. منظمات عديدة ساعدتني وقدّمت لي معونة، لتنفيذ ما أردت تنفيذه”.

وأضاف “هاجرت بناءً على قيم الصهيونية، وأمضيت 11 سنة في الأجهزة الأمنية في إسرائيل، والآن أنا بحاجة إلى مساعدة في إعادة تأهيل نفسي”.

وتابع “يوجَد فرق كبير بين إعادة تأهيل شخص يملك عائلة تحيطه وتدعمه، وهناك كثيرون لا يملكون هذا، ولهذا توقفت عن الخدمة في قوات الاحتياط، لأنه في اللحظة التي شُخصت (غير صالح)، قال لي المسؤول عني: لا يمكنك أن تخدم في الاحتياط، عليك أن تعتني بنفسك”.