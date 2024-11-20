“لعيون القائد الأشقر”.. القسام تنشر مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال ودباباته في بيت لاهيا (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف دبابة “ميركافا” وناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي “الياسين 105” في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

كما عرضت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مقطع “فيديو” لاستهداف جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية وآلياته في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال أحد مقاتلي القسام في بداية المقطع، الذي نشرته القسام مساء الأربعاء: “ضربتنا اليوم برعاية الأخ القائد الأشقر.. أبو صهيب رجب (رحمة الله عليه)”، في إشارة إلى وائل رجب، قائد كتيبة بيت لاهيا في كتائب القسام، الذي أعلن استشهاده قبل عام تقريبا خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وقام المتحدث بلصق صورة للقائد “الأشقر” قائلا: “هذه العملية لعيون الأخ القائد أبو صهيب”.

وعرض المقطع لاستهداف دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الجمعية الإسلامية، واستهداف قوة راجلة قوامها 12 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد في المنطقة نفسها، واستهداف 5 جنود في منطقة “الجواني”.

كما أعلنت كتائب القسام في بيان منفصل عن قصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة.