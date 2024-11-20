“معركة أولى البأس”.. حزب الله يكشف حصيلة خسائر جيش الاحتلال منذ بدء توغله البري جنوبي لبنان

أصدرت غرفة عمليات حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن التطورات الميدانية لمعركة “أولي البأس” والتي تضم المواجهات بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الغزو البري للبنان.

وأعلن الحزب أن حصيلة الخسائر التي “تكبدها جيش العدو منذ إعلانه عن بدء -المرحلة الثانية- من العملية البريّة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكثر من 18 قتيلا و32 جريحًا (إصابات بعضهم حرجة)، بالإضافة إلى تدمير 5 دبابات ميركافا وجرافة عسكرية.

وأوضح حزب الله أن الحصيلة التراكمية لخسائر جيش الاحتلال منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وحتى تاريخ إصدار البيان هي “مقتل أكثر من 110 وجرح أكثر من 1050 من ضباط وجنود جيش العدوّ، وتدمير 48 دبابة ميركافا، و9 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند، وإسقاط 6 مُسيّرات من طراز -هرمز 450-، ومُسيّرَتين من طراز -هرمز 900-، ومُحلّقة كوادكوبتر”.

وبوتيرة شبه يومية، يعلن حزب الله مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، سواء في معارك أو قصف بجنوبي لبنان، أو هجمات بصواريخ وطائرات مسيَّرة على شمالي إسرائيل.