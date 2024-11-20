نجاح أول إقلاع وهبوط لمسيَّرة “بيرقدار تي بي 3” على حاملة طائرات تركية (فيديو)

نجحت تجربة إقلاع وهبوط المسيَّرة التركية الهجومية “بيرقدار تي بي 3” من حاملة المسيَّرات “تي جي غي أناضولو” ذات المدرج القصير، حسب بيان شركة بايكار المصنعة لمسيَّرات بيرقدار، مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية بشأن نجاح التجربة “فُتحت أبواب حقبة جديدة في تاريخ الطيران والتاريخ البحري”.

وذكر رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، في منشور عبر منصة إكس، أن إقلاع وهبوط مسيَّرة “بيرقدار تي بي 3” الهجومية من حاملة المسيَّرات “تي جي غي أناضولو” ذات المدرج القصير، سابقة في تاريخ الطيران.

وأوضح أن “بيرقدار تي بي 3 بفضل مدة بقائها في الجو وسعة حمولتها العالية وقدرتها الآن على الإقلاع والهبوط من سفينة ذات مدرج قصير، فتحت الباب أمام حقبة جديدة في تقنيات الدفاع المستقبلية”.

وسبق أن أجرت المسيَّرة الهجومية “بيرقدار تي بي 3″ بنجاح اختبار أداء نظام الارتفاعات العالية، حيث وصلت إلى ارتفاع 36 ألفا و310 أقدام في 25 من يونيو/حزيران الماضي.

و”تي جي غي أناضولو” هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) متعددة المهام، بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

ونزلت إلى المياه عام 2019، وفي يونيو 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها، وتم تسليمها إلى قيادة القوات البحرية التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويبلغ طول حاملة الطائرات “تي جي غي أناضولو” 231 مترا وعرضها 32 مترا، والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وبحمولتها القصوى وسرعتها الاقتصادية، يمكن للسفينة قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري، كما بإمكانها استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ”تي جي غي أناضولو” استيعاب ربض 10 مروحيات و11 مسيَّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيَّرة هجومية، إلى جانب استيعابها لأفراد يصل عددهم إلى 1223.