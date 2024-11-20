هل كبروا قبل الأوان؟ هذا ما قاله الصغار في غزة بمناسبة يوم الطفل العالمي (فيديو)

بكلمات بريئة عبَّر العديد من الأطفال في قطاع غزة، للجزيرة مباشر، عن أمنياتهم في يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 من نوفمبر/تشرين الثاني، وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على القطاع، وحصدت أرواح آلاف الأطفال.

“بتمنى تخلص الحرب ونرجع على دارنا”

الطفل عبد الناصر (10 أعوام) يقول “بتمنى تقف الحرب، لأنها موتت ناس كثير بنحبها، ونرجع على بيوتنا، ونعيش زي أي طفل بالعالم”.

وتقول الطفلة لجين جاد الله “أنا زهقت وأنا كل يوم بلم ورق لتوليع النار وبعبي المية، نفسي أروح على غزة وأمي تعيشني عيشة حلوة زي قبل الحرب”.

الطفلة آية برغوث (10 أعوام) تقول “بتمنى تخلص الحرب ونرجع على دارنا ونلاقي دارنا سليمة، وكل أغراضنا مش متضررة أو مقصوفة، ونفسي نرجع على مدرستنا لأنه كنت أحب المعلمات كثير”.

وتقول الطفلة ليان الشيخ خليل (12 عامًا) “بدي أكون زي الأولاد الصغار فرحانة ببيتي، مش بالخيام، وبتمنى تخلص الحرب ونرجع نجتمع مع أهالينا والعيلة كلها”.

الطفل إسماعيل عبيد (11 عامًا) عبَّر عن أزمة الجوع التي يعانيها أهالي القطاع، وقال “نفسي يوقفوا الحرب ونعيش زي العالم، بدناش أي حاجة غير إنه يوقفوا الحرب ويدخلوا يوفّروا الطحين والأكل، لأنه إحنا بنام جوعانين”.

أما حسام أبو شرار (13 عامًا) فقال “بالليل بنام واحنا سقعانين من الشتاء، نفسي تخلص الحرب ونرجع على دورنا”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد نحو 44 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، في حين ما زال الآلاف في عداد المفقودين، ونزح حوالي مليوني مواطن من ديارهم.