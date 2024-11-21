القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا للاحتلال في بيت لاهيا والمقاومة تقصف مواقعه (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإجهاز على 15 عسكريا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة من المسافة صفر.

وقالت كتائب القسام في بيان، اليوم الخميس، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة قوامها 15 جنديًا وأجهزوا عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا.

كما أعلنت استهداف دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “تاندوم” بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

في الأثناء واصلت فصائل المقاومة قصف مواقع جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وعرضت “ألوية الناصر صلاح الدين“، الجناح العسكري للجان المقاومة، مقطع “فيديو” لعملية مشتركة مع كتائب القسام لقصف موقع تحكم وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك بقذائف الهاون.

وأعلنت “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال وآلياته في محيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).

كما أعلنت “سرايا القدس” و”كتائب الشهيد أبو علي مصطفى“، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، عن قصف مشترك لجنود الاحتلال وموقع “أبو عريبان” في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، أعلنت “كتائب شهداء الأقصى” قصف تجمع لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف الهاون العيار النظامي في محور ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت “كتائب المجاهدين“، الجناح العسكرية لحركة المجاهدين، استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور “نتساريم” بصاروخين من نوع “حاصب 111”.