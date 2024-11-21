سياسة|لبنان

اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

الضاحية الجنوبية بيروت غارة إسرائيل
مدة الفيديو 00 minutes 54 seconds
21/11/2024

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مساء الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى التي تلت غارة على منطقة الشياح، والدمار الذي سببته.

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وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن غارة تحذيرية من مسيرة استهدفت شارع أسعد الأسعد، سبقت الغارة العنيفة.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية استهدفت حارة حريك بعدة غارات ومناطق الحدث والمشرفية والشياح والكفاءات بالإضافة إلى منطقة الشياح.

وحسب الوكالة، شن طيران الاحتلال ثلاث غارات على حارة حريك فجر اليوم، مما تسبب في تدمير عدد من المباني وسط تحليق للطيران المسير بشكل شبه دائم.

وتأتي الغارات بعد بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي طالب فيها سكان عدة مناطق في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها تمهيدا لقصفها.

المصدر : الجزيرة مباشر + الوكالة الوطنية للإعلام

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