اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مساء الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى التي تلت غارة على منطقة الشياح، والدمار الذي سببته.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن غارة تحذيرية من مسيرة استهدفت شارع أسعد الأسعد، سبقت الغارة العنيفة.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية استهدفت حارة حريك بعدة غارات ومناطق الحدث والمشرفية والشياح والكفاءات بالإضافة إلى منطقة الشياح.

وحسب الوكالة، شن طيران الاحتلال ثلاث غارات على حارة حريك فجر اليوم، مما تسبب في تدمير عدد من المباني وسط تحليق للطيران المسير بشكل شبه دائم.

وتأتي الغارات بعد بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي طالب فيها سكان عدة مناطق في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها تمهيدا لقصفها.