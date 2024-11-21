بالتزامن مع قصف إسرائيل.. حزب الله يتصدى للقوات المتوغلة في مدينة الخيام

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، تنفيذ 8 عمليات ضد مواقع إسرائيلية تضمنت التصدي للقوات المتوغلة في جنوب لبنان.

وقال الحزب إنه شنّ هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانتحارية على قاعدة حيفا البحرية، التي تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولًا من الزوارق الصاروخيّة والغواصات، وفقًا للحزب، وتبعد عن الحدود اللبنانيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا، مؤكدًا أن المسيّرات أصابت أهدافها بدقّة.

وفي موقع هضبة “العجل” شمالي مستوطنة كفاريوفال، شمالي إسرائيل، أطلق الحزب رشقة صاروخية مستهدفًا تجمعًا لقوات الاحتلال. واستهدف الحزب قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، برشقة صاروخية.

المعارك في جنوب لبنان

وداخل لبنان، تركزت المعارك في مدينة الخيام ومحيطها جنوبي لبنان، وأعلن الحزب شنّ الحزب هجومًا جويًّا بسرب من المُسيّرات الانتحارية على تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، مؤكدًا أنها أصابت أهدافها بدقّة، على حد قوله.

وفي وقت مبكر الخميس، استهدف الحزب تجمعًا لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام برشقة صاروخية، ثم أعلن في وقت لاحق أنه استهدف هذا التجمع من قوات الاحتلال مرتين متتاليتين.

كما تصدى حزب الله لتجمع لقوات الاحتلال عند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام برشقة صاروخية.

مقتل شخص في إسرائيل

وصباح اليوم، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص في نهاريا شمالي عكا بالجليل الغربي، جراء صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، رصد جيش الاحتلال اختراق “مسيّرة معادية” أُطلقت من لبنان، أجواء منطقة الجليل الغربي، وأظهرت مشاهد متداولة، المسيّرة وهي تجوب تلك الأجواء، وسط انطلاق صفارات الإنذار.