بوتين يحذر الغرب ويعلن استخدام روسيا صاروخا لأول مرة ضد أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده شنت هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من إمكانية استهداف موسكو للمنشآت العسكرية لأي دولة تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وقال بوتين في خطاب للأمة مساء الخميس إن الصاروخ الجديد، الذي أطلق عليه المهندسون الروس اسم “أوريشنيك”، استهدف موقعا للمجمع الصناعي-العسكري الأوكراني في مدينة دنيبرو، مؤكدا أن هذا الصاروخ الفرط صوتي لا يقهر.

وأضاف الرئيس الروسي: “ليس هناك اليوم أي وسيلة للتصدي لأسلحة مماثلة. الصواريخ تهاجم أهدافا بسرعة 2.5 إلى 3 كيلو مترات في الثانية. إن أنظمة الدفاع الجوي المتوافرة حاليا في العالم وأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ التي نصبها الأمريكيون في أوروبا لا تستطيع اعتراض هذه الصواريخ”.

وأوضح بوتين أن روسيا أجرت اختبارات قتالية لمنظومة الصواريخ الفرط صوتية ردا على ما وصفها بالأعمال العدائية التي ارتكبتها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا، مشيرا إلى أن الغرب صعّد الصراع في أوكرانيا من خلال السماح لكييف بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.