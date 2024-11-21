سياسة|لبنان

تفاصيل مقتل باحث جيولوجي إسرائيلي برصاص حزب الله جنوبي لبنان

الرائد القتيل زئيف إيرليخ،70 عاما
الرائد القتيل زئيف إيرليخ،70 عاما (مواقع التواصل)
21/11/2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابط بجروح خطرة في المعارك بجنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان، يوم الأربعاء، إن الرائد احتياط زئيف إيرليخ (70 عاما)، قُتل في جنوب لبنان، مضيفا أنه قتل جندي آخر في نفس المعركة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وذكر البيان أن ضابطا من الكتيبة 13 بلواء غولاني أصيب في نفس المعركة أيضا.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أصيب في المعركة رئيس أركان لواء غولاني العقيد يوآف ياروم، بجروح متوسطة.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق في دخول الرائد زئيف إيرليخ، الذي يعمل باحثا جغرافيا، إلى لبنان مع القوات المقاتلة.

وذكرت أن إيرليخ، من سكان مستوطنة “عوفرا” وسط الضفة الغربية المحتلة رائد في قوات الاحتياط، وتطوع للخدمة حتى بعد سن السبعين.

وأشارت إلى ان إيرليخ قتل في معركة على بعد يتراوح بين 5 إلى 6 كيلومترات من الحدود، في منطقة تطل على مدينة صور اللبنانية.

وذكرت أن إيرليخ وصل إلى المنطقة رفقة رئيس أركان لواء غولاني، وكان مسلحا بسلاح شخصي ويرتدي زيا عسكريا، لكنه كان هناك كمواطن وليس كجندي.

وقالت: “بدأ الاثنان رفقة عدد من الجنود بمسح قلعة قديمة بالقرب من مسجد في نقطة عالية على التلال، دون أن يعرفا أن اثنين من المخربين (مقاتلي حزب الله) كانا مختبئين هناك”.

وأضافت أن من الواضح للجيش أن ظروف وصول إيرليخ إلى النقطة “كانت مخالفة للأوامر، وتم تعريفها على أنها عملية خطيرة”.

وأضافت أن مقاتلي حزب الله أطلقا النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى “مقتل إيرليخ والجندي الآخر. وأصيب ضابط آخر بجروح خطيرة، وأصيب العقيد ياروم بجروح متوسطة”.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، الذين أعلن عنهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 802 ضابطا وجنديا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

إعلان