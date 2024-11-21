شاهد: مقتل شخص في إسرائيل جراء صواريخ أطلقها حزب الله

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل شخص في الجليل الغربي، اليوم الخميس، جراء رشقة صاروخية أطلقت من لبنان.

وأوضحت الهيئة، أن شخصًا يبلغ من العمر 30 عامًا قُتل في نهاريا بالجليل الغربي إثر إصابته بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان.

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 صواريخ عبرت من لبنان نحو الجليل الغربي، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط 3 صواريخ في نهاريا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، رصد جيش الاحتلال اختراق “مسيّرة معادية في منطقة الجليل الغربي أطلقت من لبنان”.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، الطائرة المسيّرة وهي تجوب أجواء المدينة، وسط انطلاق صفارات الإنذار.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهدافه لقاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، التي تتبع لقضائها مدينة نهاريا، وذلك برشقة صاروخية.

​​​​​​​وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عدوانها ليشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا لجنوبه.