نواب أمريكيون يفشلون في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل قيمتها 20 مليار دولار

فشل أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل خلال جلسة تصويت أمس الأربعاء.

وأطلق المبادرة السيناتور المستقل بيرني ساندرز الذي ندّد في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ “بالحرب الشاملة التي تشنّها الحكومة المتطرفة” بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ضدّ الشعب الفلسطيني”.

وأكّد السيناتور اليساري وجود “ملايين الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع في غزة، والذين طردوا من منازلهم” و”آلاف الأطفال الذين يعانون اليوم من المجاعة وسوء التغذية”.

وشدّد ساندرز على أن “الولايات المتّحدة متواطئة في كلّ هذه الفظائع، ونحن نقوم بتمويل هذه الفظائع ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ”.

مصادر للجزيرة مباشر: أكثر من 66 شهيدا وحوالي 100 مصاب جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/w4jNixFtxs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2024

دعم أمريكي راسخ لإسرائيل

وتم التصويت الأربعاء على سلسلة اقتراحات لمنع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من إرسال حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.

وسقطت كل تلك الاقتراحات في التصويت، إذ أظهر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ دعما راسخا للدولة الإسرائيلية، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

من جهته، دافع السيناتور الجمهوري النافذ ميتش ماكونيل عن صفقة الأسلحة، وقال إن تعطيل هذه الصفقة “لن يؤدّي إلا إلى تقوية وتشجيع جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله”.

وانتقد ساندرز النواب المؤيدين لإرسال الأسلحة، قائلًا “يأتي الكثير منكم إلى هنا للحديث عن حقوق الإنسان وما يحدث في العالم، لكنّني أريد أن أخبركم أنّ أحدا لن يأخذكم على محمل الجدّ بعد الآن”، وأضاف “سيقال إنكم قلقون بشأن الصين وروسيا وإيران. لماذا تموّلون مجاعة الأطفال في غزة؟”.

الفيتو الأمريكي

وأمس الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

"أمريكا مسؤولة عن القتل".. ردود فعل دولية منددة باستخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة تابع 👇🏻 pic.twitter.com/TfWlaVgmNI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2024

وجاء الفيتو الأمريكي في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بوقف الحرب في غزة بعد ارتكاب إسرائيل مجازر فيها أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع في البينة التحتية، وتدمير مئات المستشفيات والمدارس والجامعات.