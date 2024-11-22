الجزيرة مباشر تعرض صورا خاصة حصلت عليها من مسيّرة إسرائيلية (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة مباشر على صور من مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تظهر قواته المتوغلة في قطاع غزة.

كما تبين الصور أعمال الاستطلاع والمراقبة التي كانت تقوم بها المسيّرة، وتظهر في إحدى اللقطات مدرسة تحولت إلى ملجأ للنازحين.

وتظهر الصور تمركز آليات لجيش الاحتلال في شمالي القطاع وأعمال التجريف والتدمير التي نفذتها في المباني هناك. وتظهر جرافة عسكرية وهي تحاول سحب دبابة معطوبة.

كما تظهر جثة أحد الشهداء وهي ملقاة على الأرض في العراء.

وحصلت الجزيرة كذلك على صور لدمى، أُلبِست زيّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووُضعت على أسطح المنازل لاستدراج المقاومة إليها.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات مصورة مأخوذة من كاميرات مثبتة على جنود إسرائيليين تظهرهم أثناء إعداداتهم الهندسية لتفجير مربع سكني في شمالي القطاع.