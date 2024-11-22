الحية: من العاقل الذي يمتلك ورقة قوية كالأسرى ويرميها بينما الحرب مستمرة؟

قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن الحركة لن تذهب إلى صفقة تبادل أسرى من دون وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف الحية في بيان “إذا لم يقف العدوان الصهيوني، لماذا يجب على المقاومة، وحماس تحديدًا، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الصهاينة الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها بينما الحرب مستمرة؟”.

وتابع “قدمنا العديد من المبادرات بشكل مطول ومستمر، وأبدينا مرونة كبيرة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى”.

وأشار الحية إلى أن “هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك ملف المفاوضات، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود”.

والأربعاء، أعلن الحية في مقابلة له مع قناة الأقصى أنه “لا يوجد تبادل أسرى دون وقف حرب الإبادة” مشيرا إلى أنها معادلة مترابطة.

وتابع “نحن جاهزون لإبرام وقف إطلاق النار، لكن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.

ويصر نتنياهو على السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح بالجنوب، ويرفض وقف الحرب في القطاع في إطار أي صفقة لتبادل أسرى، في حين تتمسك حماس بانسحاب جيش الاحتلال تماما.

وتعتقل تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت حماس، مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.