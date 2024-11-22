القسام تقنص 4 جنود وتستهدف قوة إنقاذ إسرائيلية في عملية مركبة في رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا، اليوم الجمعة، من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات إسرائيلية قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح.

وأضافت القسام في بيان “بعد رصد عددًا من جنود الاحتلال في المكان تمكن مجاهدونا من قنص 4 منهم ببندقية (الغول) القسامية، وأكدوا مقتل جنديين، وفور وصول دبابة ميركافا لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة (الياسين 105) واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة الياسين”، ورصدت كتائب القسام هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي بيان مقتضب آخر، أعلنت القسام، استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في شارع الصفطاوي غربي مدينة جباليا شمالي القطاع، وذلك عبر قذيفة “TBG”، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتأتي عمليات القسام بعد أكثر من 13 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا.