انتحار 6 عسكريين من جيش الاحتلال بعد تدهور حالتهم النفسية

كشف تحقيق لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الجمعة، أن 6 عسكريين على الأقل أقدموا على الانتحار، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب أوضاعهم النفسية التي تدهورت جراء مشاركتهم بالقتال مدة طويلة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقالت الصحيفة إن التوقعات تشير إلى أن عدد المنتحرين في صفوف جيش الاحتلال أكبر من ذلك، لكن الجيش يرفض نشر أرقام رسمية عن الموضوع حتى الآن، رغم أنه وعد بنشرها بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب التحقيق، لجأ آلاف الجنود إلى عيادات الصحة النفسية التي أسسها الجيش، إضافة للتوجه إلى مختصين نفسيين ميدانيين.

وأشار التحقيق إلى أن نحو ثلث المتأثرين نفسيا جراء مشاركتهم بالقتال، يعانون اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

أوضحت التقديرات الواردة بالتحقيق أن عدد المتضررين نفسيا قد يتجاوز عدد المصابين جسديا جراء الحرب.

ووفق معطيات جيش الاحتلال فقد أصيب جسديا 5414 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 2448 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وفي مارس/آذار الماضي، نقلت صحيفة “هآرتس” عن لوسيان ليئور رئيس قسم الصحة النفسية في الجيش الإسرائيلي قوله إن نحو 1700 جندي خضعوا لعلاج نفسي، كما تحدثت العديد من التقارير الإسرائيلية عن آلاف المصابين نفسيا في صفوف الجيش.