بصواريخ “نصر 2”.. حزب الله يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية وهذه أبرز عملياته يوم الجمعة (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، اليوم الجمعة، تضمن ما قال إنها مشاهد لاستهداف مقاتليه قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة حيفا بصواريخ “نصر 2”.

ونشر الحزب عبر قناته على منصة “تلغرام” مقطع “فيديو” مصحوبا بعنوان: “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا التقنيّة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة حيفا المحتلة بصواريخ نصر 2”.

وتضمن مقطع “الفيديو” مسحا جغرافيا لموقع القاعدة التي تم استهدافها، التي تضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

وأظهرت المشاهد لحظة التجهيز لإطلاق صواريخ “نصر 2″، وفي الخلفية يُسمع صوت أحد المقاتلين وهو يتلو قوله تعالى {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ}.

وتُظهر اللقطات لحظة انطلاق الصواريخ ليلا باتجاه القاعدة كما تظهر لقطات وثقتها “كاميرا” مستوطنين محاولة اعتراضها في سماء تل أبيب.

وفي وقت سابق اليوم أعلن (حزب الله) أنه استهدف بصواريخ ومسيّرات 3 قواعد وموقعين عسكريين ومدينة صفد ومستوطنتين شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف كذلك 20 تجمعا لجنود ودبابتين شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، وأجبر طائرة حربية إسرائيلية على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

هذه قائمة عمليات الحزب وفق سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على منصة “تلغرام”، اليوم الجمعة: