بصواريخ “نصر 2”.. حزب الله يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية وهذه أبرز عملياته يوم الجمعة (فيديو)
بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، اليوم الجمعة، تضمن ما قال إنها مشاهد لاستهداف مقاتليه قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة حيفا بصواريخ “نصر 2”.
ونشر الحزب عبر قناته على منصة “تلغرام” مقطع “فيديو” مصحوبا بعنوان: “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا التقنيّة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة حيفا المحتلة بصواريخ نصر 2”.
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وتضمن مقطع “الفيديو” مسحا جغرافيا لموقع القاعدة التي تم استهدافها، التي تضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.
وأظهرت المشاهد لحظة التجهيز لإطلاق صواريخ “نصر 2″، وفي الخلفية يُسمع صوت أحد المقاتلين وهو يتلو قوله تعالى {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ}.
وتُظهر اللقطات لحظة انطلاق الصواريخ ليلا باتجاه القاعدة كما تظهر لقطات وثقتها “كاميرا” مستوطنين محاولة اعتراضها في سماء تل أبيب.
وفي وقت سابق اليوم أعلن (حزب الله) أنه استهدف بصواريخ ومسيّرات 3 قواعد وموقعين عسكريين ومدينة صفد ومستوطنتين شمالي إسرائيل.
وأضاف أنه استهدف كذلك 20 تجمعا لجنود ودبابتين شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، وأجبر طائرة حربية إسرائيلية على مغادرة الأجواء اللبنانية.
هذه قائمة عمليات الحزب وفق سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على منصة “تلغرام”، اليوم الجمعة:
- استهدف بصلية صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة حيفا.
- استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.
- استهدف بصلية صاروخية موقع الإنذار المبكر يسرائيلي الواقع على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.
- استهدف بصلية صاروخية موقع حبوشيت العسكري على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل.
- استهدف بصليات صاروخية صفد ومستوطنتي راموت نفتالي، وكريات شمونة.
- استهدف بصليات صاروخية 6 تجمعات لجنود في ثكنة دوفيف، ومستوطنات زرعيت، والمالكية، والمنارة، وسعسع، وشوميرا.
- استهدف بصليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية 14 تجمعا لقوات إسرائيلية، بينها 7 تجمعات عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، و3 تجمعات بمنطقة تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، إضافة إلى تجمعين لجنود ببلدة شمع ومنطقة تلة أرميس غربها، وتجمع في يارين، وآخر عند منطقة مثلث دير ميماس.
- استهدف بصاروخين موجهين دبابتين لجيش الاحتلال من نوع ميركافا جنوب منطقة معتقل الخيام، ببلدة الخيام، ومحيط قلعة شمع، وأكد إلى أن الاستهدافين أسفرا عن تدمير الدبابتين، وسقوط أفراد طاقميهما بين قتيل وجريح.
- تصدى الحزب لطائرة حربيّة إسرائيلية مقابل مدينة صيدا (جنوب) بأسلحة مناسبة، وأجبرها على مغادرة أجواء البلاد.