سياسة|هولندا

بعد أيام من موقعة أمستردام.. فيلم “عيون غزة” يوثق معاناة الصحفيين تحت النار في القطاع (فيديو)

فين وثائقي "عيون غزة" من إنتاج الجزيرة 360
مدة الفيديو 04 minutes 27 seconds
22/11/2024

وثق فيلم “عيون غزة”، الذي عرض هذا الأسبوع بمهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية، يوميات ثلاثة صحفيين فلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجاء عرض الفيلم في العاصمة الهولندية بعد أيام من أحداث أمستردام التي وقعت فيها أعمال شغب أشعلها جمهور نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي عندما رددوا هتافات عنصرية ضد العرب، وحاولوا تمزيق أعلام فلسطينية، خلال حضورهم مباراة ناديهم ضد أياكس أمستردام هذا الشهر.

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ويرصد الفيلم، الذي أنتجته منصة الجزيرة 360، الصعوبات والمعاناة التي يواجهها الصحفيون عبد القادر صباح ومحمد أحمد ومحمود صباح في شمال غزة، والذين يخاطرون بحياتهم لنقل معاناة الأهالي وفظائع الاحتلال هناك.

وكانت الجزيرة مباشر حاضرة في قاعات العرض في أمستردام حيث رصدت تفاعل الجمهور الغربي مع الفيلم، وتعليق صناع الفيلم على ردود الأفعال عليه.

تضحيات الصحفيين

وقال جمال الشيال، مدير استراتيجية المحتوى في منصة الجزيرة 360، عن فيلمهم الذي احتشد الجمهور لمشاهدته في قاعات العرض خلال جميع عروضه السبعة “الفيلم إنتاج مهم جدا، لا سيما أنه يلقي الضوء على تضحيات هؤلاء الصحفيين وشجاعتهم وإصرارهم في إرسال رسالتهم بطريقة مهنية إلى العالم”.

وأشار الشيال إلى أهمية توقيت هذا المهرجان الكبير، حيث نُظم بعد أيام من أحداث أمستردام التي وقعت فيها أعمال شغب أشعلها جمهور نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي عندما رددوا هتافات عنصرية ضد العرب، وحاولوا تمزيق أعلام فلسطينية، خلال حضورهم مباراة ناديهم ضد أياكس أمستردام الهولندي.

جمال الشيال مدير استراتيجية المحتوى في الجزيرة 360 يتحدث للجمهور
جمال الشيال مدير استراتيجية المحتوى في الجزيرة 360 يتحدث للجمهور (الجزيرة مباشر)

بكاء خلال العرض

بدوره وصف عبد الرحمن الكيلاني، المنتج التنفيذي للفيلم، تجربة عرض الفيلم في أمستردام بأنها استثنائية، مضيفًا عن تفاعل الجمهور الغربي والهولندي مع العمل “بشكل ما وصلت رسالة الصحفيين.. كثير شفنا ناس بكت أثناء وبعد العرض وسألونا: إيش نقدر نعمل وكيف فينا نساعد؟”.

وتحدث أحد المواطنين الهولنديين للجزيرة مباشر عن تجربة مشاهدة الفيلم بقوله “كان من الصعب مشاهدته، فصنّاعه يضعون حياتهم على المحك بينما نحن نجلس هنا في صالة عرض دافئة بأمستردام نشاهد معاناتهم”.

بعد مشاهدة الفيلم رفع البعض علم فلسطين ولبنان
بعد مشاهدة الفيلم رفع بعض الحاضرين علمَي فلسطين ولبنان تضامنًا معهما (الجزيرة مباشر)

“فلسطين حرة”

وأكمل قائلا “أكن لهم احتراما كبيرا لما يفعلونه، وأتمنى أن يساعد هذا الفيلم على نشر حقيقة ما يجري في غزة، فنحن نرى مشاهد في وسائل الإعلام الدولية بشأن ما يحدث، وأعتقد أن هذا الفيلم برع في إظهار الحقيقة بشكل كامل”.

وقالت شابة هولندية موجهة رسالتها إلى الغزيين “بصراحة كل ما يمكنني قوله هو شكرا، وأشعر حتى إنه أمر سخيف أن أظهر ردة فعلي عندما يكون هذا واقعكم ونحن هنا في أمان، أرغب في أن أقول: نحن معكم.. وفلسطين حرة”.

جماهير تشاهد فيلم "عيون غزة" في مهرجان "إدفا"
جماهير تشاهد فيلم “عيون غزة” في مهرجان “إدفا” (الجزيرة مباشر)

ويعد مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية (IDFA) من أهم الفعاليات التي تجمع صناع الأفلام الوثائقية في العالم، ويحضره سنويا أكثر من 3500 شخص من 100 دولة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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