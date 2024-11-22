“لمين بتصور؟ العالم مش هيبص علينا”.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لحي الشجاعية (فيديو)

كثف الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة، قصفه الجوي والمدفعي لمناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف من الاحتلال لمنزل عائلة عصر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول ضحايا القصف من عائلة “أبو عصر” إلى المستشفى، وكانوا من النساء والأطفال.

واشتكى طفل مصاب من العائلة، استشهدت والدته جراء القصف موجهًا حديثه لأحد المصورين “بتصور لمين؟ العالم مش هيبص علينا، احنا مرتكبناش أي شيء ولا عملنا شيء”، وأضاف باكيًا “واحد صحي بالليل لقى حاله محشور تحت الردم ومحدش عارف يوصله”.

وبكت امرأة مصابة، مؤكدة أن المنزل لم يكن فيه سوى أطفال أكبر شخص فيهم كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

وفي شمال غزة، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية ونسفت عدة مبان في جباليا وبيت لاهيا، كما قصفت بالمدفعية حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.