أمريكي مسلم يرفع دعوى ضد مسرح بسبب طرده من تجمع جماهيري لهاريس

رفع أحمد غانم، المسلم المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد مسرح “رويال أوك” الموسيقي بسبب طرده من تجمع جماهيري للمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس آنذاك.

وتتهم الدعوى، التي رفعها غانم أمام المحكمة الفدرالية، مسؤولي المكان بالتمييز على أساس العرق والدين، في انتهاك لقانون “إليوت لارسن” للحقوق المدنية. ويسعى غانم للحصول على مبلغ غير محدد من التعويضات.

وجرى رفع الدعوى بعد شهر واحد من طرد غانم من تجمع جماهيري في 21 أكتوبر/تشرين الأول يضم هاريس في “رويال أوك”، ووقع الحادث بينما كانت حملة هاريس تسعى جاهدة لتحقيق تقدم مع المجتمع المسلم والعربي الأمريكي في ميشيغان.

وجاء في نص الدعوى، التي رفعها المحامي شريف عقيل، ونقلها موقع “ديترويت نيوز” الأمريكي “لقد شعر الدكتور غانم بالإهانة والارتباك والضيق بالسبب الذريع لطرده من حدث سياسي عام”.

وقال غانم، وهو ناشط ترشح لمجلس النواب الأمريكي في الدائرة الحادية عشرة التي تغطي أجزاء من مقاطعة أوكلاند، إنه حضر التجمع الانتخابي تلبية للدعوة، وكان بالفعل قد جلس في القاعة، لكن اقتربت منه إحدى موظفات المكان وطلبت منه أن يتبعها عند باب المسرح، ثم أغلق الموظف الباب خلفه، وطلب منه المغادرة وإلا فستعتقله الشرطة.

وعندما أراد غانم فهم سبب إقدام الخدمة السرية لهاريس على طرده، قال له أحد العملاء “أنا لا أطردك، المكان هو الذي يطردك”، وفقًا للدعوى القضائية.

بعد يوم من الحادث، قال غانم إنه لم يتم تقديم تفسير لما حدث حتى الآن ولم يسمع من أحد في حملة هاريس أو من الحزب الديمقراطي في ميشيغان، مؤكدًا أنه شعر بالاستهداف لأنه مسلم.

They kicked me out of Harris’s rally. Muslims are not allowed. pic.twitter.com/Ra1pNMJqkF

— Ahmed A.G. Ghanim (@ag4congress) October 21, 2024