مقتل جنديين من لواء غفعاتي بجيش الاحتلال في غزة ولبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إن اثنين من جنود لواء غفعاتي قتلا في المعارك في قطاع غزة ولبنان.

وأعلن الجيش، مساء الخميس، مقتل جندي من لواء غفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن العسكري القتيل لقي حتفه خلال اشتباكات في جباليا، شمالي قطاع غزة، جراء إطلاق قذيفة على إحدى البنايات.

وأضافت الصحيفة أن 29 عسكريا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية في جباليا، بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيانات الجيش.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش مقتل جندي في الكتيبة 13 من اللواء خلال القتال في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة “معاريف” إن القتلى في صفوف لواء غولاني في قطاع غزة ولبنان بلغ نحو 110 من ضباطه وجنوده.

وحسب موقع الجيش، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلاه، منذ أكتوبر 2023، في قطاع غزة وجنوب لبنان إلى 804 عسكريين.

وبحسب ما أعلن الجيش في بياناته، أصيب 5406 ضابطا وجنديا في نفس الفترة، بينهم 791 إصابة خطرة.

ويفرض الجيش رقابة مشددة على ما يتم إعلانه بشأن خسائره البشرية والمادية.