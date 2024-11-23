أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية ويحذر من اختفاء جثث آخرين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل أسيرة إسرائيلية “في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني” في شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطر محدق بـ”حياة أسيرة أخرى كانت معها”.

وقال أبو عبيدة في تغريدات اليوم السبت “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبيَّن مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة، فيما لا يزال الخطر محدقًا بحياة أسيرة أخرى كانت معها”.

وأضاف الناطق العسكري باسم القسام أن “مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم”.

وتابع أبو عبيدة “على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين”.

وعقب تغريدات أبو عبيدة، نشرت كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام صورة لما بدا أنها جثة الأسيرة، معلقة “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو و(رئيس الأركان هرتسي) هاليفي”.