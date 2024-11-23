أعلنت إصابة 3 جنود.. القسام تفجر آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في جنين (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا، الثلاثاء الماضي، من تفجير آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة داخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وبثت القسام، في تدوينة لها عبر قناتها على منصة تلغرام، مقطعا مصورا لما قالت إنه “تفجير مجاهدي القسام لعبوة ناسفة في جيب عسكري صهيوني داخل مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 3 جنود”.

وأظهرت المشاهد لحظة انفجار “الجيب العسكري” جراء عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وتصاعد الدخان الكثيف منه.

والثلاثاء الماضي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مدينة جنين ومخيمها، ليومين متتالين.

ودهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين، واعتقلت عددا منهم بينهم امرأة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين داخل منازلهم.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى مدينة جنين وأطراف مخيمها، بينما تواصلت المواجهات العنيفة في الحي الشرقي وأحياء من المخيم.

ودمرت جرافات الاحتلال خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار عن مدينة جنين في ذلك اليوم.

وأدى الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين، الثلاثاء الماضي، إلى استشهاد 5 فلسطينيين، هم رامي الحويطي وفراس الجاسر ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة وأنور نضال توفيق سباعنة وعدنان سليمان طزازعة، في حين أصيب 9 آخرون بالرصاص الحي وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيَّرة تابعة للاحتلال.