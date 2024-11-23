إسرائيل: اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين بعد تفعيل الإنذارات في المستوطنات المجاورة لغزة.

وأوضحت الإذاعة أن دوّي صفارات الإنذار سُمع في مستوطنتي كيسوفيم والعين الثالثة المحاذيتين لغزة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، أنها استهدفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية في جنوب إسرائيل، بعدد من صواريخ رجوم القصيرة المدى.

7 مجازر

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ414 على قطاع غزة أدى إلى 44176 شهيدا و104473 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023م.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تليغرام إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا و205 مصابين، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبحسب البيان لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن من بين الشهداء 7 أشخاص من عائلة واحدة في حي الزيتون بمدينة غزة قُصف منزلها ليلًا، ولقي الباقون حتفهم بغارات إسرائيلية منفصلة في وسط وجنوب غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها بشكل أكبر وقصفت الأطراف الشمالية من القطاع، في هجومها الرئيسي الذي تشنه منذ أوائل الشهر الماضي.

قصف مستشفى كمال عدوان

وفي مستشفى كمال عدوان، وهو أحد المرافق الطبية الـ3 التي لا تزال تعمل بصعوبة في الطرف الشمالي من قطاع غزة، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية إن القصف الإسرائيلي المستمر يهدف على ما يبدو إلى إجبار موظفي المستشفى على إخلائه، وهو الأمر الذي يرفضونه منذ بدء التوغل.

وقال في بيان “استهدف القصف بصورة مباشرة مدخل الاستقبال والطوارئ عدة مرات أمس الجمعة من بعد الظهر وحتى منتصف الليل”، مضيفا أن 12 من الأطباء وأطقهم التمريض أصيبوا.

وأشار إلى أن القصف تسبب أيضا في أضرار كبيرة أدت إلى توقف مولد الكهرباء وشبكة الأوكسجين وإمدادات المياه.