ترامب يرشح أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته لوزارة الخزانة

رشّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار “كي سكوير غروب”، لتولي منصب وزير الخزانة.

ويعد بيسنت أحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب، إضافة إلى السيطرة على الدين العام.

وقال ترامب في بيان إن بيسنت “سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم”.

وسيؤدي بيسنت دورا أساسيا على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية.

وسيتعين عليه زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية التي تحققت خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021) والتي ستنتهي عام 2025.

كما سيكون من مهمته إدارة خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفدرالي الذي يبلغ 36 تريليون دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الصين.

وسيؤدي دورا مهما في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل الاحتياطي الفدرالي، وهو من أشد المدافعين عن دور أكبر للسلطة السياسية في عملية صنع القرار في هذه المؤسسة.

🚨BREAKING: President Trump has announced that the CEO and Founder of Key Square Capital Management, Scott Bessent is the Treasury Secretary. Congratulations!!! pic.twitter.com/aSB8fyNVFd — AJ Huber (@Huberton) November 23, 2024

أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته

تخرج بيسنت في جامعة ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية “إس إف إم”، وتركها عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص. وبعد فشله في البداية، عاد إلى الشركة عام 2011 ثم استقال منها مرة أخرى ليطلق مجموعة كي سكوير غروب.

وبحسب مجلة فوربس فإنه في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه، سيصبح بيسنت أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته.

وكان اسمه مطروحا منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني مع اسم هوارد لوتنيك الذي عُيّن وزيرا للتجارة الثلاثاء.

وفي مقارنة بين الرجلين، قال إيلون ماسك على حسابه في منصة إكس إن بيسنت سيكون خيار الجمود “بينما سيطبق هوارد لوتنيك التغيير الذي يريده دونالد ترامب حقا”.