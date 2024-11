ترامب يرشح أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته لوزارة الخزانة

رشّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار “كي سكوير غروب”، لتولي منصب وزير الخزانة.

ويعد بيسنت أحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب، إضافة إلى السيطرة على الدين العام.

وقال ترامب في بيان إن بيسنت “سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم”.

وسيؤدي بيسنت دورا أساسيا على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية.

وسيتعين عليه زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية التي تحققت خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021) والتي ستنتهي عام 2025.

كما سيكون من مهمته إدارة خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفدرالي الذي يبلغ 36 تريليون دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الصين.

وسيؤدي دورا مهما في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل الاحتياطي الفدرالي، وهو من أشد المدافعين عن دور أكبر للسلطة السياسية في عملية صنع القرار في هذه المؤسسة.

