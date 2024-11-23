حزب الله يوثق استهداف قاعدة شراغا الإسرائيلية الاستراتيجية بين نهاريا وعكا (فيديو)

أعلن حزب الله، السبت، استهداف قاعدة شراغا العسكرية الإسرائيلية الواقعة بين مدينتي نهاريا وعكا شمال فلسطين المحتلة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة.

وأضاف الحزب في سلسلة بيانات، السبت، أن مقاتليه “استهدفوا مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، تبعها قصف لمدينة صفد المحتلة بصواريخ”.

كما أعلن الحزب تصديه لمحاولة تسلل إسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس جنوب لبنان.

وأوضح أن الاشتباك وقع عند الأطراف الغربية للبلدة، حيث “اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع القوة المتسللة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية”.

وأكد حزب الله أن الاشتباك أسفر عن “إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح”، مشيرا إلى أن “العدو عمد إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف”.

وبدأت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة عبر غارات جوية كثيفة وعنيفة على معظم مناطق لبنان، بما فيها بيروت، وبدأت غزوا بريا في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن استشهاد 3 آلاف و645 شخصا وإصابة 15 ألفا و355 آخرين، بينهم أطفال ونساء، مع نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ويواصل حزب الله الرد يوميا بالصواريخ والطائرات المسيَّرة والمدفعية، في حين تفرض إسرائيل تعتيما على خسائرها، وفق مراقبين.