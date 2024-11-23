عقب بيان أبو عبيدة.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو لا يريد عودة الأسرى ويجب التحقيق معه

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إنه لا يريد وقف الحرب، ولا يريد عودة الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت العائلات في بيان، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو تسبب في خطر على أمن إسرائيل وعلى الأسرى.

وذكر البيان أن على الحكومة توقيع صفقة تبادل الأسرى بغض النظر عن محتواها، مؤكدين استمرارهم في العمل من أجل إعادة جميع الأسرى.

ويأتي بيان عائلات الأسرى في الوقت الذي تظاهرت أعداد كبيرة بمناطق عدة في إسرائيل لمطالبة الحكومة بعقد اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى.

وقبيل بيان عائلات الأسرى، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل أسيرة إسرائيلية “في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني” في شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطر محدق بـ”حياة أسيرة أخرى كانت معها”.

وأضاف أن “نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، وهم الذين يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم”.

وتابع أبو عبيدة أن على إسرائيل الاستعداد للتعامل مع “معضلة اختفاء جثث أسراها القتلى بسبب التدمير الواسع، وبسبب استشهاد بعض الآسرين”.