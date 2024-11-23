مسيَّرات حزب الله تحلق في شمال إسرائيل ولحظة وصول جرحى من جنود الاحتلال إلى مستشفى بحيفا (فيديو)

قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم نقل 3 جرحى من العسكريين إلى مستشفى رمبام في حيفا، أصيبوا في المعارك مع حزب الله اللبناني بالجبهة الشمالية، من دون الإعلان عن حالة إصاباتهم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا للحظة وصول الجرحى إلى المستشفى.

وتزامن ذلك مع إعلان حزب الله قتل وإصابة طاقم دبابة ميركافا إسرائيلية عقب استهدافها في بلدة شمع جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان على تلغرام إن مقاتليه استهدفوا، ظهر اليوم السبت، دبابة ميركافا بصاروخ موجه غربي بلدة شمع، مما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، من دون تفاصيل عن عددهم.

وصباح السبت، أعلن حزب الله قصفه برشقات صاروخية، للمرة الرابعة، تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام في محافظة النبطية جنوب لبنان.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد مسيَّرتين أُطلِقتا من جنوب لبنان نحو الجليل الغربي وشمالي إسرائيل.

وأظهرت لقطات مصورة رصد مسيَّرتين في سماء مستوطنتَي “يعرا” و”نهاريا” قبل سقوطهما جراء اعتراضهما من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وأمس الجمعة، أصاب صاروخ أُطلِق من جنوب لبنان مصنعا في مستوطنة نهاريا شمالي إسرائيل، بشكل مباشر، مما تسبب في وقوع أضرار كبيرة.

كما استهدف حزب الله قاعدة عسكرية شرق مدينة حيفا بصواريخ نوعية، ومستوطنة كريات شمونة، و11 تجمعا لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.