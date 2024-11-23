مقاتل وجَّه رسالة إلى نتنياهو.. القسام تبث مشاهد استهداف منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا، اليوم السبت، مجموعة من جنود الاحتلال تحصنوا داخل منزل غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وبثت القسام، في تدوينة لها عبر قناتها على منصة تلغرام، مقطعا مصورا لما قالت إنه “استهداف منزل تحصنت فيه قوة صهيونية قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا شمالي القطاع”.

وفي المقطع، وجَّه أحد المقاتلين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا “يا نتنياهو، جيشك يحتمي بالدبابات والآليات والحصون، ونحن نحتمي بآيات الله وكلماته وبكتاب الله وبالقرآن العظيم”.

وأظهرت المشاهد مجموعة من مقاتلي القسام وهم يجهزون للعملية، وينتقلون من مكان إلى آخر للاقتراب أكثر من المنزل الذي تحصنت به القوة الإسرائيلية.

كما أظهرت المشاهد لحظة تجهيز قذيفة “الياسين 105” قبل إطلاقها نحو المنزل حيث أظهرت اللقطات جنديين من جيش الاحتلال يقفان فوق سطح المنزل لحظة الاستهداف، وتصاعد الدخان عقب التفجير.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخين أُطلِقا من قطاع غزة اتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين بعد تفعيل الإنذارات في المستوطنات المجاورة لغزة.

وأوضحت الإذاعة أن دوي صفارات الإنذار سُمع في مستوطنتَي كيسوفيم والعين الثالثة المحاذيتين لغزة.

بينما أكدت القسام في بيان أنها استهدفت قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية (جنوب) بعدد من صواريخ رجوم القصيرة المدى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.