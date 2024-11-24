“أنا أيضا أخطأت”.. وزير الإعلام السوداني يكشف تفاصيل لقاء جمعه بحميدتي (فيديو)

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر أنه كان من بين المطاردين بسبب انتقاده قوات الدعم السريع.

وأضاف الوزير في مقابلة مع الجزيرة مباشر “هناك من يتحدث عن أننا كنا ندافع عن كون هذه القوات جزءًا من الدولة السودانية في مراحل سابقة، لأن ذلك كان واقعًا. لكن عندما ارتكبت الجرائم في فض اعتصام القيادة العامة واستقدمت المرتزقة من الخارج، انتقدناها بشدة وكنا من أوائل من واجهها بصلابة”.

تراكم أخطاء عديدة

وفي معرض حديثه عن المسؤولية عن الفشل، أشار الإعيسر إلى أن “ما حدث هو نتيجة تراكم أخطاء عديدة. منذ انقلاب السلطة وجرائم فض الاعتصام وحتى الآن، كانت هناك أخطاء من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة الانتقالية، والبرلمان السوداني، وحتى أنا شخصيًّا أخطأت عندما ظننت أن قائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) حميدتي يمكن أن يلتزم بخط وطني”.

وتطرَّق الإعيسر إلى لقاء سابق جمعه مع حميدتي، وقال “قابلت حميدتي ذات ليلة، وعندما سألني عن المطلوب قلت له: سلامتك، ولم أطلب مالًا أو منصبًا. ربما لأول مرة وجد شخصًا يقول له ذلك. كنت أتحدث من منطلق وطني، ولكن للأسف، وجد حميدتي دعمًا ورعاية كبيرة استغلها بشكل خاطئ”.

مرحلة حرجة

وأكد الوزير أن السودان يمر بمرحلة حرجة تستدعي محاسبة كل من تورط في هذا الفشل التراكمي، داعيًا إلى التكاتف لتجاوز هذه الأزمات الوطنية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.