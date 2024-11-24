إسرائيل تحت النار.. انفجارات عنيفة وحرائق في تل أبيب والمستوطنات جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي إصابة 10 اشخاص على الأقل بجروح، جراء صواريخ أطلقت من لبنان على مدن وبلدات في شمال اسرائيل ووسطها، كما اندلعت حرائق كبرى وتصاعد الدخان الأسود في السماء، اليوم الأحد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله في بيان إن حزب الله أطلق نحو 160 صاروخا من لبنان نحو شمال ووسط إسرائيل ما تسبب في إصابة عدة أشخاص.

فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن من بين الجرحى شخص إصابته ما بين “متوسطة إلى خطيرة”.

وبعد ظهر اليوم، سُمع صوت انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب الكبرى وحيفا ونهاريا بعد استهدافها، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 200 صاروخ منذ الصباح.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت حجم الدمار الذي لحق بمبان وسيارات وممتلكات.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة أظهرت محاولات اعتراض الصواريخ وانفجار بعضها في السماء من قبل القبة الحديدية.

وانقطعت الكهرباء في عدد من المناطق في بيتح تكفا بسبب سقوط صاروخ على أحد أعمدة الكهرباء.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية باستمرار دوي صفارات الإنذار في نهاريا وشلومي وبلدات بالجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان، كما دوت في دالتون والريحانية بالجليل الأعلى.

وذكرت القناة 14 أن إسرائيل تعيش تحت نيران الصواريخ اللبنانية، حيث تم إطلاق وابل من الصواريخ على الشمال الإسرائيلي يبلغ نحو 250 صاروخا.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مئات المدن والبلدات إثر إطلاق وابل كثيف من الصواريخ الواحد تلو الآخر.

ولفتت القناة إلى أن هذا الاستهداف الكثيف يأتي غداة سلسلة هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس السبت، وبعد محاولة استهداف القيادي البارز بحزب الله محمد حيدر.

وأكدت القناة تضرر مصنع في الجليل الغربي (شمال) جراء سقوط صواريخ حزب الله.

بدوره، أعلن حزب الله، مساء الأحد، استهداف عدة مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، من بينها مقر قيادة المنطقة الشمالية ومعسكر لتدريب القوات البرية.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات منفصلة نشرها على منصة تلغرام، إنه استهدف مستوطنات يرؤون، وكفار بلوم، وعمير، وسعسع، وميرون، ويسود هامعلاه، شمالي إسرائيل، بصليات صاروخية.

وأضاف أنه استهدف أيضا قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجوي والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية) وثكنة دوفيف، وقاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية) بصليات صاروخية.

ولفت الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا أيضا قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية)، ومعسكر الـ100 (معسكر تدريب للقوات البرية) شمال أييليت هشاحر، بصليات صاروخية.

وأفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا بصلية صواريخ نوعية قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200)، كما استهدف أيضا بصلية صواريخ نوعية حققت أهدافها قاعدة بلماخيم جنوبي تل أبيب.

وللمرة الأولى، شن مقاتلي الحزب هجوما جويا عبر سرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة أسدود البحرية (جنوب)، التي تبعد عن الحدود اللبنانيّة نحو 150 كليومترا، وفق بيان.

كما شن الحزب هجوما جويا بسرب من مُسيّرات انقضاضيّة وصلية صواريخ نوعية، على غرفة عمليات مُستحدثة لجيش الاحتلال في مستوطنة المطلة (شمال) وهدفا عسكريا بتل أبيب (لم يحدده).

واستهدف الحزب أيضا بصليات صاروخية مستوطنات حتسور هاجليليت ومعالوت ترشيحا وكفار بلوم بشمال إسرائيل.

وبرشقات صاروخية أيضا استهدف حزب الله تجمعا لقوات جيش الاحتلال شرقي مدينة الخيام جنوب لبنان، وآخرين في موقع المطلة ومستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.