إسرائيل تعلن رسميا العثور على جثة حاخام اختفى في الإمارات قبل أيام

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على جثة حاخام يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمولدافية، فُقد أثره منذ الخميس الماضي في الإمارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، إن مقتل تسيفي كوغان “عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها “حتى تتحقق العدالة”.

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وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان، موفد حركة “حباد” اليهودية الحسيدية في الإمارات، الذي انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإماراتية على الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الحاخام.

والليلة الماضية، توجه وفد من جهاز الموساد الإسرائيلي إلى أبو ظبي للتحقيق في ملابسات اختفاء كوغان، في حين أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تتابع القضية عن كثب.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن أسباب الوفاة أو ظروف الحادث.

“مساعد للحاخام الأكبر”

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الحاخام تسيفي كوغان (28 عامًا)، الذي عُثر على جثته في الإمارات، كان يقيم هناك بصفة رسمية بصفته مساعدًا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.

وينتمي كوغان إلى منظمة “حباد” اليهودية الحسيدية، المعروفة بمواقفها المتشددة، إذ تعارض الاعتراف بوجود الفلسطينيين وتدعو إلى طردهم من الأراضي المحتلة.

وتنشط منظمة “حباد” في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكندا، كما أسست حضورًا لها في الإمارات من خلال المركز المجتمعي اليهودي في أبو ظبي، الذي يتضمن كنيسًا ولفائف توراة، ويترأسه الحاخام ليفي دوشمان.

توصيات بتجنب السفر إلى الإمارات

من جانبه، أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم، المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات، وذلك عقب العثور على جثة الحاخام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه التوصية جاءت إجراءً احترازيًّا في ظل ملابسات الحادث الغامضة، بينما تستمر التحقيقات التي يشارك فيها وفد من جهاز الموساد.