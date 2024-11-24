إصابة مباشرة لمصنع في الجليل.. عشرات الصواريخ تضرب شمال إسرائيل وتصل إلى تل أبيب (فيديو)

أصيبت امرأة إسرائيلية بالجليل الغربي، في حين تضرر مصنع بالمنطقة نفسها جراء سقوط عشرات من الصواريخ أُطلِقت من لبنان اتجاه الجليل الغربي والجليل الأعلى، وفق إعلام إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة إكس “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والجليل الغربي، رُصد نحو 30 صاروخا من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي بالمنطقة”.

إصابة مباشرة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط أحد الصواريخ مباشرة فوق مصنع في معالوت ترشيحا بالجليل الغربي وإصابة امرأة، وأسفر عن خسائر فادحة في الممتلكات.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن امرأة أصيبت أيضا بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ في البلدة.

صواريخ اتجاه تل أبيب

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان اتجاه منطقة شارون شمال تل أبيب، حيث انفجر أحدها بمنطقة مفتوحة، بينما جرى اعتراض الباقي.

وأوضح في بيان أنه جرى “اعتراض طائرتين مسيَّرتين في الجليل”، دون الحديث عن إصابات.

استهداف مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني في بيانات عبر قناته على تليغرام، اليوم، استهداف مستوطنتَي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت برشقات صاروخية.

وفي بيانات أخرى، قال الحزب إنه “استهدف اليوم الأحد تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقعَي المطلة وشرقي مدينة الخيام بصليات صاروخية”.

وقالت القناة 12 الخاصة إن صاروخين أُطلِقا من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حزب الله أطلق منذ الصباح 60 صاروخا على شمال إسرائيل، واستهدف بشكل مكثف المطلة، مما تسبب بأضرار جسيمة في البلدة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة قوله “إطلاق 8 دفعات صاروخية من لبنان اتجاه المدينة منذ صباح الأحد، خلّفت أضرارا جسيمة بالمباني”.