إصابة 15 فلسطينيا في مخيم طولكرم إثر سقوط شظايا صاروخ (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 15 شخصا في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، أصيبوا جراء سقوط شظايا صاروخ.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة أن شظايا الصاروخ سقطت على منزل في منطقة “حارة المربعة” بالمخيم.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى “الشهيد ثابت ثابت” الحكومي بالمدينة، ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

وقالت “وفا” إنه من غير المعروف ما إذا كانت الشظايا تعود لصاروخ أطلقه “حزب الله” من لبنان أو من الصواريخ الاعتراضية التي يطلقها الاحتلال الاسرائيلي.

ووثق مقطع فيديو متداول عبور صاروخين، أطلقا من لبنان، سماء الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأناضول أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية بمحافظتي طولكرم وقلقيلية شمالي الضفة.

كما أطلقت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله أطلق نحو 250 صاروخا على وسط وشمال إسرائيل، خلال يوم الأحد.