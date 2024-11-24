الأردن.. مقتل شخص وإصابة 3 من رجال الأمن إثر عملية إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية

أعلن الأمن الأردني، اليوم الأحد، مقتل شخص أطلق النار على دورية تابعة له بمنطقة الرابية، قرب سفارة إسرائيل، وأصاب 3 من أفراده.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن مديرية الأمن العام “تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان”.

وقالت المديرية في بيان إن “شخصًا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع، وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار”، وفق الوكالة الرسمية.

وأضاف البيان “جرت مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني”.

وأشار البيان إلى أنه “أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة”، مشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة قد بوشرت.

ويأتي البيان بعد الإعلان عن سماع إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل، وانتشار أمني كثيف في محيطها.

وزير الاتصال الحكومي: المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزمhttps://t.co/ByddzHFLgo#بترا #الأردن pic.twitter.com/le9zUInGt5 — Jordan News Agency (@Petranews) November 24, 2024

خط أحمر

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن حادثة إطلاق النار التي جرت اليوم في منطقة الرابية تُعَد “اعتداءً إرهابيًّا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها”.

وأكد المومني أن استقرار الأردن وأمنه “خط أحمر ولن يُسمح لأي كان العبث به”، مبيّنًا أن “المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيُقابَل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون، وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل”.

وختم المومني بالقول إن التحقيقات مستمرة حول الحادثة لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.

يُذكر أن محيط سفارة إسرائيل لدى الأردن سبق أن شهد مظاهرات شعبية غاضبة ومحاولات لاقتحامها على خلفية حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.