الإمارات تعلن القبض على “الجناة” في حادث مقتل حاخام إسرائيلي

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على “الجناة” في حادث مقتل حاخام يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمولدافية.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان “بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقي القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي”.

وأوضحت الوزارة أنها ألقت القبض على 3 أشخاص، وتابعت “بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات”.

وحذرت الوزارة من أنها ستستخدم السلطات القانونية المتاحة كافة للتعامل “بشدّة مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه”، مؤكدة “استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي”.

وزارة الداخلية: بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقى القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي وتؤكد أن الإمارات عصية على كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة… pic.twitter.com/zKoUvV7Om9 — وزارة الداخلية (@moiuae) November 24, 2024

وفي وقت مبكر اليوم الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام تسيفي كوغان، بعدما فقد أثره منذ الخميس الماضي في الإمارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، إن مقتل تسيفي كوغان “عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها “حتى تتحقق العدالة”.

وينتمي كوغان إلى منظمة “حباد” اليهودية الحسيدية، المعروفة بمواقفها المتشددة، إذ تعارض الاعتراف بوجود الفلسطينيين وتدعو إلى طردهم من الأراضي المحتلة.

ولم تتبن أي حركة أو جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.