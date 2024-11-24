الجيش الأردني يعلن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل شخص وإلقاء القبض على 7 آخرين في 3 محاولات تسلل منفصلة من سوريا إلى أراضي المملكة.

وذكر الجيش في بيان أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص قادم من الأراضي السورية.

وأوضح أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسللhttps://t.co/iYfIY6nJ5Y#بترا #الأردن pic.twitter.com/7o7UKBY1jR — Jordan News Agency (@Petranews) November 24, 2024

وفي بيان لاحق، قال الجيش الأردني إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، خلال الساعات الـ24 الماضية، محاولتَي تسلل بإحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين وإلقاء القبض على 6 أشخاص تم تحويلهم إلى الجهات المختصة”.

وأكد الجيش أنه سيتعامل بكل قوة وحزم “مع أي محاولة تسلل أو تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني”.

مصدر عسكري مسؤول: المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولتي تسلل خلال ال 24 ساعة الماضية#بترا #عاجل — Jordan News Agency (@Petranews) November 24, 2024

مئات من محاولات التسلل

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب من جارته الشمالية سوريا، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها.

واختلفت العمليات في أساليب التنفيذ والمواد المهرَّبة، حيث استُخدمت المسيَّرات في عدد منها، وتنوعت الأحمال بين المخدرات والأسلحة والمواد المتفجرة.

وتنفي دمشق ضلوعها في مثل هذه العمليات، وتقول إنها تحاول الحد من عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود مع الأردن.