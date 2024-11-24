حرائق وسط إسرائيل وإصابة مباشرة لمبنى في نهاريا وتوقف حركة الطيران بمطار بن غوريون (شاهد)

أظهرت لقطات مصوَّرة لحظة إصابة مباشرة لمبنى في نهاريا شمالي إسرائيل إثر صواريخ أُطلِقت من لبنان، وكذلك اندلاع حريق في بلدة بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وأصيب إسرائيليان، أحدهما بجروح متوسطة، جراء سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان على مبنى في بيتح تكفا، كما توقفت حركة الطيران بمطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن امرأة أصيبت بجروح متوسطة، بينما أصيب شاب بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان. وأوضحت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت القناة أن الإسعاف الإسرائيلي يتعامل مع عدد آخر من المصابين بحالة فزع، جراء سقوط الصاروخ.

حريق في بيتح تكفا

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مقطع “فيديو” يُظهر دمارًا واسعًا لمبنى في بلدة بيتح تكفا، بعد إصابة مباشرة بصاروخ أدت إلى اشتعال النيران فيه.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى، رُصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، جرى اعتراض معظمها وسقط الباقي في المنطقة.

توقف الطيران

وأفادت الهيئة بتوقف حركة الطيران بمطار بن غوريون في تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان، وقالت إن طائرات كانت تستعد للهبوط في المطار عادت أدراجها.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إنه رصد بعد الإنذارات التي دوت في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي وخليج حيفا، ظهر الأحد، عشرات الصواريخ أُطلِقت من لبنان. وأضاف أنه جرى اعتراض بعض هذه الصواريخ، وسقط بعضها في المنطقة.

وقال موقع “واللا” الإسرائيلي إن صواريخ سقطت في منطقة نهاريا بالجليل الغربي وحيفا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.