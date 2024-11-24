دوي انفجارات في كييف وروسيا تعلّق على قرار فرنسي “خطير”

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 10 طائرات مسيَّرة روسية كانت تستهدف العاصمة كييف.

وأوضح أن دفاعاته الجوية أسقطت 50 من بين 73 طائرة مسيَّرة روسية أُطلِقت الليلة الماضية على مناطق أوكرانية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لأوكرانيا “كانت الطائرات المسيَّرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف. استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في المدينة أكثر من ثلاث ساعات”.

دوي انفجارات في كييف

وفي وقت سابق، قال شهود من رويترز ووسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات سُمع في كييف في وقت مبكر اليوم الأحد، وذكروا أن الانفجارات بدت كما لو كانت وحدات دفاع جوي تقوم بعملها. وصدرت إنذارات من الغارات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة بها وأقصى شمال شرقي أوكرانيا بدءًا من الساعة 01:00 تقريبًا بتوقيت غرينتش.

قرار فرنسي

من ناحيتها، أعلنت فرنسا انضمامها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال إشارة إلى أوكرانيا بأنه بإمكانها استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن إطلاق أوكرانيا الأسلحة على روسيا سيكون عملًا من أعمال “الدفاع عن النفس”.

“ناقوس الموت”

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذه الموافقة “ليست دعمًا لأوكرانيا، بل إنها ناقوس الموت لها”.

وأعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس، منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، إلى نحو 730 ألفًا و740 جنديًّا، وأن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 9423 دبابة، و19209 مركبة قتالية مدرعة، و20765 نظام مدفعية، و1254 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1004 من أنظمة الدفاع الجوي.

يُذكر أن الأنباء الصادرة عن موسكو وكييف تتضارب بشأن حقائق الأوضاع الميدانية للحرب، دون معرفة واقعيتها على أرض المعارك المستمرة منذ فبراير 2022.