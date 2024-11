رشح مسؤولة سابقة في البيت الأبيض لتولي حقيبة الزراعة.. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، بروك رولينز، رئيسة معهد “أمريكا فيرست بوليسي”، لتولي منصب وزيرة الزراعة، وهو المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيل حكومته.

وقال ترامب في بيان “التزام بروك (رولينز) تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له”، وأضاف “ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا”.

وإذا جرى التصديق على تعيينها في مجلس الشيوخ فستقود رولينز وزارة يعمل بها 100 ألف موظف، ولها مكاتب بكل مقاطعة في البلاد.

وتتضمن اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية والغابات وإقراض الأسر ورعاية الحيوانات وصحة النبات والمزارعين وسلامة الغذاء والتنمية الريفية والبحوث الزراعية والتجارة، وبلغت ميزانية الوزارة 437.2 مليار دولار في عام 2024.

Thank you, Mr. President, for the opportunity to serve as the next U.S. Secretary of Agriculture. It will be the honor of my life to fight for America’s farmers and our Nation’s agricultural communities. This is big stuff for a small-town ag girl from Glen Rose, TX — truly the… https://t.co/h91Zx3eEgl pic.twitter.com/DLgxrmZhH6

— Brooke Rollins (@BrookeLRollins) November 23, 2024