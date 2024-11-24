غزة.. مدير مستشفى كمال عدوان يتحدى الاحتلال عقب إصابته ومئات ينزحون قسرا من الشجاعية (شاهد)

أصيب مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، مساء أمس السبت، جراء استهداف طائرات مسيَّرة إسرائيلية للمستشفى الواقع في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، للجزيرة مباشر، بأن الطبيب أبو صفية يتلقى العلاج من الطاقم الطبي في المستشفى نفسه، بينما يجري حاليًّا تقييم حالته الصحية. وأضافت المصادر أن طائرات مسيَّرة من نوع “كواد كابتر” ألقت قنابل على المستشفى، مما أدى إلى إصابة الطبيب وعدد من العاملين معه.

“إصابتي شرف”

وقال أبو صفية في تصريحات مؤثرة عقب إصابته جراء استهداف المستشفى من الطائرات الإسرائيلية “أُصبت وأنا في مكان عملي، وهذا شرف لي. دماؤنا ليست أغلى من دماء زملائنا أو المواطنين الذين نخدمهم، ولن توقفنا هذه الهجمات عن مواصلة رسالتنا الإنسانية”.

وأضاف “رغم كل الظروف، سنبقى نقدّم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين، حتى في ظل انعدام المستلزمات والأدوية. نحن نعمل بأقل من الحد الأدنى، ومع ذلك سنواصل العطاء مهما كلفنا الأمر. استهداف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل يومي هو جريمة بحق الإنسانية، لكننا لن نتراجع”.

وختم أبو صفية بقوله “أمام العالم الصامت والمجرم بحق ما يحدث في شمال قطاع غزة، سنبقى صامدين في أماكننا، نقدّم الخدمة لكل من يحتاجها. هذه الإصابات والدماء التي نزفها هي جزء من ثمن نضالنا الإنساني، وسنعود للخدمة حتى آخر نفَس”.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة من الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات شمالي القطاع، حيث تعرَّض مستشفى كمال عدوان للقصف مرات عدة، إلى جانب استهداف المناطق المحيطة به، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في المنطقة.

ويوم الجمعة، شهد المستشفى إصابة 12 شخصًا بينهم أطباء وممرضون وإداريون، جراء قصف إسرائيلي استمر ساعات واستهدف مرافق المستشفى، وسط انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق القطاع الصحي في غزة.

نزوح جماعي من حي الشجاعية

وفي الأثناء، اضطر مئات المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أمس، إلى النزوح قسرًا نحو مناطق وسط وجنوب المدينة، بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة مرفقة بتهديدات بقصف الحي.

وشهدت المنطقة نزوحًا لعشرات العائلات التي غادرت سيرًا على الأقدام، حاملين أمتعة بسيطة وأغطية، في ظل نقص حاد لوسائل النقل بسبب ندرة الوقود وتدمير الاحتلال آلاف السيارات خلال اجتياحاته البرية المتكررة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواجه سكان غزة معاناة مستمرة نتيجة النزوح القسري، حيث يجبرهم الاحتلال على مغادرة أحياء سكنية تمهيدًا لقصفها. وحسب تقارير أممية، فإن قطاع غزة بأكمله لا يحتوي على مناطق آمنة، إذ تشمل الاعتداءات كل أنحاء القطاع، بما فيها المناطق التي زعم الاحتلال أنها “آمنة”.

وتشير الإحصاءات إلى أن العدوان خلَّف أكثر من 148 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، إضافة إلى كارثة إنسانية تتمثل في دمار شامل ومجاعة أودت بحياة عشرات من الأطفال وكبار السن.