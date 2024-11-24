فرنسا تكشف عن موقفها بشأن مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده ستطبق القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

والخميس الماضي، أصدر كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف بارو في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، أن فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها.

وتابع “منذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف المدنيين والتهجير القسري وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. ونحن ندين هذه الممارسات”.

وردا على سؤال عمّا إذا كان هذا التصريح بمثابة دعم صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بارو: لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة.

وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو في حال زيارته لباريس، قال بارو “فرنسا ستطبق القانون الدولي دائما”.

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام.

وتجنب متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي بيوم صدور المذكرة الدولية، تقديم إجابة واضحة فيما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.