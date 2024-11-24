فنان بولندي بارز: وصلتني تهديدات بالقتل من صهاينة لكن مشاهد غزة الملهمة تبدد كل خوف (فيديو)

اشتهر الفنان البولندي ايغور دوبرولسكي بتقديم عروض ونشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تُجسد مشاهد من الجرائم الإسرائيلية في غزة، وفي لقاء له مع الجزيرة مباشر حول الأسباب التي دفعته للقيام بذلك في بولندا التي تلاحق أي انتقاد لإسرائيل.

“يجب أن نتحرك وأنا تحركت فعلا”

قال دوبرولسكي لبرنامج (هاشتاج) “رأيت أعمال فرانكشتاين ونعوم تشومسكي، وبدأت في الانضمام الحركة المؤيدة لفلسطين، والنشاط من أجل فلسطين، ومنذ 7 أكتوبر رأينا الأمور تتصاعد، وبدأت مشاركتي تُصبح أكثر عمقًا، لأنني شعرت أن الفلسطينيين هم إخواني وأخواتي، وإذا عومل الناس بتلك الطريقة، لا يمكن أن نرى الظلم ونصمت”.

وتابع “كما أنني أشعر نفس الشعور تجاه مظلومين آخرين، وإذا وجدت أنهم معرَّضين للأذى يجب أن نتحرك، وأنا تحركت فعلا”.

الفنان البولندي إيغور دوبرولسكي: فقدت أملي بالفنانين بسبب ازدواجية المعايير.. وما حدث في #غزة جردنا من القيم التي ندعي التمسك بها pic.twitter.com/zxMLF10HBY — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 23, 2024

صعوبة انتقاد إسرائيل

وعن تعامله مع صعوبة انتقاد إسرائيل في الداخل البولندي، قال ايغور “الأمر صعب جدًا، وأنا كنت أحتج بجانب معسكر الإبادة في أوشفيتز، وكان الأمر مخيفًا جدًا بالنسبة لي لأنه كان هناك احتقان كبير، لكن حين قبضت الشرطة علىَّ، قلت لهم إن عليَّ أن أقدم أكبر احترام أمام المعسكر الذي شهد الإبادة ضد اليهود”.

وأضاف “هذا أفضل تجسيد للاحترام، أن أذهب إلى معسكر أوشفيتز، الذي قُتل فيه اليهود وأُغلق عيناي وأبكي، ولكن لا يمكن أن أُغلق عيناي أمام ما يحدث في غزة، وما تمارسه إسرائيل الآن”.

الفنان البولندي إيغور دوبرولسكي: فقدت أملي بالفنانين بسبب ازدواجية المعايير.. وما حدث في #غزة جردنا من القيم التي ندعي التمسك بها pic.twitter.com/zxMLF10HBY — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 23, 2024

“السياسيون باعوا أنفسهم”

وتابع “بعد مرور 13 شهرًا من الإبادة الجماعية في فلسطين، وجدنا أننا نملك القيم الأخلاقية مع الأشخاص البيض الأوروبيين، ولكننا لا نملك هذه القيم مع الفلسطينيين، وننظر إليهم على أنهم درجة ثانية، وما نقوم به يظهر أننا عنصريون”.

واستطرد “في بولندا الأشخاص العاديون يملكون الشجاعة أما السياسيون فقد باعوا أنفسهم، فهم يعلمون عما يحصل من إبادة في فلسطين، لكنهم ببساطة باعوا أنفسهم”.

تهديدات بالقتل

وقال دوبرولسكي “لقد وصلتني تهديدات بالقتل من قبل أشخاص عاديين، صهاينة ولكن، إن الجمال الكامن في شبكات التواصل هو أنني لست مضطرا لقراءة تلك الردود، أنا لا أكترث لها، أعلم في داخلي أن ما أفعله هم أمر طيب”.

وعن التهديدات التي يتعرض لها بسبب مواقفه، يقول “أشعر بالخوف على عملي، على حياتي، هناك كثير من المخاطرة، لكن إن لم أفعل ذلك فلن أقدر على النظر في المرآة، حين أكون خائفا، ولا أعرف ما الذي ينبغي عليَّ فعله”.

“غزة تلهمني”

وختم “أنظر إلى الفلسطينيين، وما يفعله الأطباء والصحفيون في غزة، هؤلاء الشجعان، وما يقومون به رغم معرفتهم أنهم يمكن أن يقتلوا، ولكنهم يستمرون، فهذا يلهمني، حينما أنظر إلى هؤلاء، يتبدد كل خوف، أنا أملك صوت وعلى واجب، وهذا ما أفعله، هذا فخر لي ما أفعله”.