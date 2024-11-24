مئات المتظاهرين في هولندا يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت (شاهد)

خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، مطالبين بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على الفور.

واحتشد المتظاهرون في ساحة دام للتعبير عن غضبهم من استمرار إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، معربين عن سخطهم للدول الغربية وفي مقدمتها هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا على دعمها لإسرائيل رغم انتهاكاتها في غزة.

مسيرة استمرت نحو ساعتين

وانطلق المتظاهرون من ساحة دام نحو محطة القطارات المركزية في المدينة بمسيرة استمرت نحو ساعتين، ورددوا هتافات من قبيل فلسطين حرة ولبنان حر وأوقفوا الإبادة.

وطالب رئيس رابطة الشباب الأوربية مراد غوك في كلمة أثناء المظاهرة بدخول مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتياهو وغالانت حيز التطبيق على الفور.

فيما قال متحدث آخر إن النظام الصحي في غزة انهار بشكل كامل، وإن الجرحى باتوا ينتظرون الموت من الألم دون علاج.

أمر اعتقال

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.