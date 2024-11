مسؤول أممي: تلقيت أخبارا مروعة في بورتسودان.. والمجلس النرويجي يحذر من المجاعة

استهل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر مهام عمله بزيارة السودان، في حين حذرت منظمة إغاثة نرويجية من أن السودان يتجه نحو “مجاعة بدأ عدها التنازلي”.

وتسلَّم فليتشر مهام منصبه قبل أيام فقط. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعيين فليتشر خلفا لمارتن غريفيثس.

وقال فليتشر عبر “إكس” إنه وصل إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر غربي السودان، ليتلقى أخبارا “مروعة” بشأن مقتل عدد من الأشخاص في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، من بينهم أحد العاملين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأضاف أن ذلك يسلط الضوء على معاناة جميع المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة في جميع أنحاء السودان.

An update: it is not clear at this stage how Sadig died. We are awaiting further clarifications. All of our thoughts are with his family. https://t.co/x3zFomr1ST

