مستشار المرشد الإيراني: طهران تستعد للرد على إسرائيل
قال علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، إن طهران تستعد “للرد” على إسرائيل.
وأضاف لاريجاني، خلال مقابلة مع وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم الأحد، “مسؤولون عسكريون يخططون لحلول مختلفة للرد على إسرائيل”.
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وتحدث لاريجاني عن مشاعره ليلة اغتيال الأمين العام الراحل لـ(حزب الله) اللبناني حسن نصر الله، وقال إنه “أقسم -في تلك الليلة- على الوقوف في وجه إسرائيل حتى النهاية”.
وعن الوضع الميداني للحزب بعد اغتيال نصر الله، قال “الروح التي رأيتها من قادة حزب الله خلال رحلتي الأخيرة كانت مذهلة، كما أن الحزب تحول إلى صانع للصواريخ”.
وأكد مستشار آية الله علي خامنئي أن “إخراج حزب الله من العلاقات السياسية في لبنان أمر غير وارد”.
وكانت طهران توعدت بالرد على 3 هجمات جوية شنتها إسرائيل على إيران في 26 أكتوبر/تشرين الأول، التي جاءت بعد أسابيع قليلة من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل كانت ردًا على اغتيال مسؤولين بـ(حزب الله) و(حماس).