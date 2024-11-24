من ملعب اليرموك.. الدفاع المدني في غزة يكشف واقع النازحين بين المطر والبرد القارس (فيديو)

ذكر الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن سكان القطاع يعيشون ظروفًا صعبة جدًّا مع دخول فصل الشتاء وبدء تساقط الأمطار على المواطنين “هناك مراكز الإيواء في قطاع غزة، لكنها للأسف غير مؤهلة لاستقبال هذا الموسم”.

لا مقوّمات

وأضاف في تصريح صحفي بشأن الأوضاع مع هطول المطر والبرد القارس على خيام النازحين في ملعب اليرموك بمدينة غزة “نحن نتحدث عن خيام مهترئة، نتحدث عن واقع صعب جدًّا يعيشه المواطن، لا يوجد أمان بالمطلق، لا يوجد أي مقوم من مقومات الحياة لطواقم الدفاع المدني في استقبال هذا الموسم”.

وأوضح “المفروض يكون هناك دائمًا بروتوكول معيَّن، في أجهزة معيَّنة، في أدوات يمكن أن نستخدمها في عمليات إنقاذ المواطنين، لكن الآن لا يوجد أي مُعدّة من معدات الشتاء تمتلكها طواقم الدفاع المدني”.

نداء عاجل

وتابع “لدينا كثير من مراكز الإيواء أو مخيمات النزوح، تساقطت الأمطار، دخلت للمخيمات، عانى المواطنون، وعاشوا في ظروف صعبة ومأساوية جدًّا، وحتى لو كانت المعدات موجودة، تحتاج إلى وقود، والوقود غير متوفر في قطاع غزة”.

وطالب الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بضرورة التدخل الفوري لحماية المواطنين والأطفال والنساء والمرضي، وإلا سيفقد القطاع المزيد من الضحايا.

خسائر الدفاع المدني

في تحديث عن حالة فرق الدفاع المدني في قطاع غزة والخسائر التي تكبدتها منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، حتى اليوم الأحد 24 من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ذكر التقرير الرسمي الصادر عن الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

وتعطلت معظم مركبات الدفاع المدني في “محافظة غزة” عن العمل والحركة لليوم الـ18 لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، ويستمر الاحتلال في إيقاف منظومة الدفاع المدني كليًّا عن العمل واحتجاز مركباته في شمالي قطاع غزة لليوم الـ33.

وبلغ عدد ضحايا الدفاع المدني 87 شهيدًا و304 مصابين، والمعتقلين 21 فردًا، كما بلغ عدد المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة 17 مركزًا ومقرًّا، شملت تدميرا كليًّا لـ14 مركزًا ومقرًّا، وتدميرًا جزئيًّا لثلاثة مراكز.

وبلغ عدد المركبات المدمرة والمتضررة 56 مركبة، وحدث استهداف مباشر لمراكز الدفاع المدني 6 مرات، واستهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية 18 مرة.