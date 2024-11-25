أحدهما طفل.. شهيدان برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب جنين

استشهد طفل وشاب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي؛ مما أدى إلى استشهاد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عامًا)، والشاب أحمد محمود زيد (20 عامًا).

وأضافت نقلًا عن مصادر طبية وشهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة من مسافة قريبة صوب الطفل حمارشة والشاب زيد؛ مما أدى إلى إصابتهما بعدة رصاصات، خاصة في الأجزاء العلوية من جسديهما.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى حمارشة وزيد، حتى تأكدوا من استشهادهما، وقالت إن جثماني الشهيدين نُقلا إلى مركز طوارئ يعبد.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 797 منذ وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب المدمرة على غزة التي خلّفت نحو 150 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء.